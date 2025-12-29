プロレスラーの大仁田厚（68）が29日放送のフジテレビ「超しらべてみたら」（後6・10）にVTR出演し、自身の年金受給額を赤裸々告白した。15歳だった1973年に全日本プロレスに入門し、FMW旗揚げを経てフリーとして数々の団体に参戦。引退、復帰を繰り返し、68歳の今もデスマッチを行っている。入門数カ月後からジャイアント馬場さんの付き人を務め、お小遣いは月3万円。デビュー後は「1試合5000円」のギャラを受け取り「それ