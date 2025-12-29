2025年12月5日（金）から、『HTB』グッズ取扱店とオンラインショップにて、『onちゃんぽち袋』が販売されています。 (C)HTB画像：北海道テレビ放送株式会社 2023年に発売され、好評完売した『onちゃん』のぽち袋が、デザインも新たに新登場！ (C)HTB画像：北海道テレビ放送株式会社 デザインのバリエーションも豊富で全6種。何種類か揃えて、渡す相手やその日の気分に合わせてチョイスするのもおすすめです！詳細情