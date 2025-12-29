29日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、2026年1月24日（土）と25日（日）に浜松アリーナで行われる倉敷アブレイズ戦への無料招待実施を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ブレス浜松は本試合で二つの無料招待企画を実施。一つ目は、2025年12月29日（月）から2026年1月23日（金）16:00の間にブレス浜松公式LINEを友だち登録した方を対象としたキャンペーンだ。本キャンペӦ