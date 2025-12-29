阪神の注目の若手選手を紹介する企画第３回は百崎蒼生内野手（２０）を取り上げる。まだ１軍出場はないが、２年目の今季は一時２軍で打率・３４４を記録するなど高いコンタクト率を発揮し、注目を集めた。だが８月、顔面に死球を受け、下顎骨骨折。手術を受け、懸命なリハビリに励んだ。リハビリも一定の成果があった。体重は入院中に一時５キロ減少したが、安芸の秋季キャンプ時には７キロ増加させて、離脱前に比べて２キロ増