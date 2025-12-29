Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。冬の定番アウターといえば、ダウンジャケット。でもダウンジャケットって、モコモコになってしまうのが玉にキズ。スッキリしたシルエットにならないのはもちろん、動きにくいところも気になるものです。冬だから仕方がないと諦めてしまっている、そんな常識を覆してくれるのが、累計販売4億円