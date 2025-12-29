冬のレイヤードコーデで活躍する「リブトップス」。キャミワンピやベスト、ジャケットなどのインナーとして使いやすいのが魅力です。今回紹介する【しまむら】のリブトップスは、大人コーデに取り入れやすいカラーとシルエット。さらにプチプラで、色違いで欲しくなりそう。おしゃれなしまラーもヘビロテするトップスをぜひチェックしてみて。 絶妙なおしゃれデザインでヘビロテ必至！？