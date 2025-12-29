◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）しらさぎＳの初代王者キープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）が復活Ｖを飾る。２走前に２４年２冠牝馬チェルヴィニアを撃破して重賞初制覇。その後は２戦続戦し、中京記念５着、富士Ｓで６着。どちらも大きく負けてはいないが、白倉助手は「状態は悪くはありませんでしたが、いい状態に戻りきらないところがありました」と振り返