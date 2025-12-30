ＣＢＣラジオ『伝令！武将が現世でラジオを始めたようです！』は、400年の時を経て現代に蘇った名古屋にゆかりの武将たちと足軽集団・名古屋おもてなし武将隊（R）。日本の歴史を楽しく紹介する歴史バラエティ番組です。12月27日放送には織田信長・加藤清正・陣笠隊の足軽・踏舞の3名が出演、「この日何の日？」コーナーでは三方ヶ原の戦いについて取り上げました。