◆「ＪＲ東海推し旅ｐｒｅｓｅｎｔｓＳＴＡＲＤＯＭＤＲＥＡＭＱＵＥＥＮＤＯＭ２０２５」▽ワールド・オブ・スターダム選手権試合〇上谷沙弥―安納サオリ●（２９日、東京・両国国技館）メインイベントのワールド王座戦で女子レスラーで初めて今年の「プロレス大賞」に輝いた上谷沙弥が、安納サオリの挑戦を退け８度目の防衛を果たした。昨年末の両国大会で中野たむから同王座を奪取後、１年間防衛し続けた王