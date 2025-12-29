◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦浜松開誠館2―0九州文化学園（2025年12月29日U等々力）浜松開誠館（静岡）が3大会ぶり3度目の出場で選手権初勝利を挙げた。初出場の九州文化学園（長崎）に2―0で快勝。立役者になったのがMF宗像玲瑠（2年）だ。前半14分のショートカウンターから先制点を挙げると、同27分には最終ラインの裏に抜けて追加点。いずれもゴール左前から左足で右隅を正確に打ち抜いた。ここまで公式戦無