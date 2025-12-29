女子プロレス「スターダム」のゴッデス王座を保持する極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の刀羅ナツコ（３４）＆琉悪夏（２１）が、さくらあや（２９）＆玖麗さやか（２５）を退け３度目の防衛を果たした。２９日の両国国技館大会で今年のタッグリーグ覇者「さくらら」（さくら＆玖麗）を迎え撃った。王者組は１１月に行われたタッグリーグの決勝戦でさくららに敗れ準優勝。雪辱を果たすべく王者組は試合が始まるとフルス