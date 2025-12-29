女子プロレス「スターダム」２９日の両国国技館大会で、ワンダー王者の小波（２９）が飯田沙耶（２８）の挑戦を退け初防衛に成功した。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）」に属する小波は、飯田の左腕に狙いを定めて一点集中攻撃を繰り返していく。雪崩式パワースラムで反撃を許すと、ダイビングラリアート、ラリアートを立て続けに浴びて窮地に陥った。達者でな！（キン肉バスター）を切り返してトライアングルランサーに捕