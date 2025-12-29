楽曲『倍倍FIGHT!』が大バズりした7人組グループ・CANDY TUNEにインタビュー。ヒットにより変化した事、またメンバーが空港で体験した出来事など、“怒濤（どとう）の一年”を振り返りました。『原宿から世界へ』をコンセプトに2023年にデビューしたCANDY TUNE。彼女たちが歌う応援ソング『倍倍FIGHT!』がSNSを中心にヒットし、TikTokの関連動画の総再生回数は11月時点で38億回を突破しています。（事務所発表）■南なつ「もっと