何かと出費がかさむ年末。少しでも支出を抑えようと節約をしたり、家計の見直しをしたりしている人も少なくないでしょう。そこで、今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、40歳女性の失敗談を紹介しながら、食費の節約のポイントについて、ファイナンシャルプランナーでAll About 家計簿・家計管理ガイドの二宮清子さんが解説します。【「節約で削ってはいけない」3つの出費】を見る回答者のプロフィール回答