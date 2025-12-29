中国・カンボジア・タイの外相による3カ国会合が12月29日、中国雲南省玉渓市で開催されました。王毅中国共産党中央政治局委員・外交部長、カンボジアのプラク・ソコン副首相兼外相、タイのシーハサック外相のほか、3カ国の軍関係責任者も同席しました。王外交部長は、カンボジアとタイの国境衝突発生以降、中国は習近平主席が提唱する「グローバル安全保障イニシアティブ」の精神に基づき、積極的に仲介と調停に当たってきたと述べ