YouTuberのきりまるさんは12月27日、自身のInstagramを更新。恋人と3年記念日を迎えたことを報告し、ツーショットを公開しました。ファンからは祝福の声が多数上がっています。【写真】恋人とお祝いするきりまる恋人との記念日をお祝い！きりまるさんは、「お互い記念日とかあんま気にせんタイプやけど、ひさびさにお祝いし合った」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には、顔を寄せ合うきりまるさんと恋人が写っています。