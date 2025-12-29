プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」と並行開催のボートレース大村G3「クイーンズクライマックスシリーズ」は29日の4日目10Rまで予選が行われ、30日の5日目8〜10Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。深川麻奈美（38＝福岡）が粘り抜いて予選突破を決めた。4日目6Rはカド受け3コースで、4カドの藤原菜希に絞られる厳しい展開を好プレーでしのいだ。いち早く舟を引いての遅れ差しで2着に入った。レース後