本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/29 EUR/USD 1.1745（12億ユーロ） USD/JPY 157.00（7.46億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1745にピンポイント、ドル円は157.00に中規模設定、ポンドドルは該当なし。