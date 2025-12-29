中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月29日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は29日の記者会見で、中国人民解放軍東部戦区が同日実施した演習「正義の使命−2025」について、「台湾独立」分裂勢力の「武力による独立」に対する戒めであり、国家主権と領土の一体性を守るために必要な行動だと表明した。林氏はまた次のように述べた。民進党当局は「台湾独立」の立場に固執し、「米国に頼って独立を図る