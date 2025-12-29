2026年1月3日から新橋演舞場で始まる『初春大歌舞伎』（1月27日まで）に出演する、歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）と、娘のぼたんさん（14）、息子の新之助さん（12）にインタビュー。2025年はどんな1年だったのか、プライベートでの思い出を聞きました。■海外旅行でハプニング「“大丈夫だ”って食べたら…」――2025年の一番の思い出はなんでしたか？ぼたん：一番…え〜、何個かありますね…。うーん一番…、でも本当にたく