恋愛の序盤は、男性の言葉がとても魅力的に聞こえるもの。優しいメッセージや甘い誘いは心を揺さぶりますが、関係が続くほど私たちが本当に安心できるのは“行動の積み重ね”です。そこで今回は、本命にすべき男性かどうかを見極めるためのポイントを整理していきます。小さな約束を大切にする男性は信頼できる約束を守るかどうかは、相手の人柄がもっとも表れやすい部分。大げさな言葉よりも「言ったことをそのまま行動で返す」こ