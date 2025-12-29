交際中の男性に浮気されるのは絶対に避けたいものですが、なぜか浮気されやすい女性がいるのも事実。そこで今回は、そんな浮気されやすい女性に見られる「特徴」を紹介します。交際後は自分磨きを怠りがち好きな男性と交際を始めることがゴールと考えている女性は浮気されやすい傾向があります。そういう女性ほど、交際がスタートしたことで安心しきってしまって、自分磨きを怠りがちになる傾向があるもの。女性としての魅力が知ら