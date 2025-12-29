不倫相手との関係を続けてきたけれど、「もう終わりにしよう」と決意した瞬間。別れを選ぶのは簡単ではありませんが、決断した自分を守るために“最初にやるべきこと”があります。そこで今回は、不倫を終えたい女性に必要なステップをチェックしてみましょう。まずは“距離を置く環境”を徹底的につくる連絡先を消す、SNSで追わない、共通の場所に行かないのように、物理的な距離をつくることが心の回復を早めます。別れた直後は