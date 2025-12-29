「最近忙しくて」「今バタバタしてて…」。そんな言葉が続くと、男性に自分への気持ちがあるのかどうか読めなくなりがちです。忙しさは誰にでもありますが、それを理由にコミュニケーションが極端に雑になる場合、相手の恋愛スタンスが表れていることも。“忙しい男性”とどう向き合うべきか、関係を疲れさせないための視点を整理します。本当に忙しい人ほど、関係を放置しない誰しも忙しい日は当然ありますが、「忙しいから何もし