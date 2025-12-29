Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のリハーサル風景を公開し、大きな反響を呼んでいる。 写真：佐久間大介がドームオフショットで見せた素顔 ■佐久間「2026年もライブ楽しむぞ」と意気込みを語る 2025年12月26日に5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の東京ドーム公演4daysを完走したことを報告し