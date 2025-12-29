年齢を重ねるほど気になりやすい太もものもたつき。その背景には、骨盤まわりの筋肉がうまく使われず、下半身に力が入りにくくなることがあります。そこで取り入れたいのが、横向きでひざを開閉する簡単エクササイズ【クラムシェル】。お尻の深部や骨盤底筋に自然と刺激が入り、太もものラインまで連動して整いやすいのが魅力です。クラムシェル（１）床に横向きに寝そべってひじを着いて頭を支え、両脚を揃えて軽くひざを曲げる（