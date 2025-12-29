「運動してるのに全然痩せない…」と悩んでいませんか？実は、脂肪を落とすには“運動量”よりも“代謝の状態”がカギ。体が冷えていたり、筋肉が使われていない状態では、どれだけ動いても結果が出にくいのです。そこで今回は、運動しても痩せにくい人におすすめの【代謝を底上げするダイエット習慣】を紹介します。🌼２ヶ月で58kg→53kgに。生活習慣をちょっと見直すだけで叶う【簡単ダイエット】のコツ＜朝＞「温活＋タ