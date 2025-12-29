寒さが深まる年末年始。部屋着とワンマイルウェアを兼ねられる“ラクで暖かくて気軽に洗えるトップス”は、誰もが欲しくなる存在です。そんなニーズにぴったりなのが、今季じわじわ人気が高まっている「フリーストップス」。軽くて暖かいだけでなく、大人の着こなしに必要な“きちんと感”まで演出できるアイテムです。そこで今回は、冬の外出にも室内時間にも活用できる着こなしポイントを紹介します。薄手で暖かい。大人が似合う