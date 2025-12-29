普段は冷静に見える男性も、本命女性の前ではふと“無防備な表情”を見せるもの。それは恋心を頑張って隠すより、素の自分を出したいという気持ちが勝ってしまうからでしょう。あなたが本命かどうかは、言葉よりも、男性が瞬間的に見せる表情に現れることが多いのです。ふとした瞬間の「安心しきった顔」本命相手の前では、男性は“警戒心”が緩みます。表情の力が抜け、目元が柔らかくなり、呼吸までゆっくりに。安心していなけれ