大人世代に人気のボブですが、マンネリを感じて印象を変えたいなら、思い切ってショートボブへのスタイルチェンジがおすすめ。軽やかで上品な雰囲気を醸しやすく、しかも毎日のスタイリングもきっとラクちんになるはず。そこで今回は、ボブからショートボブに上手にヘアチェンジを叶えるコツを紹介します。🌼大人世代のイメチェンに。顔型・骨格問わずに似合わせやすい【分け目なしショートヘア】ボブ→ショートボブ。上手