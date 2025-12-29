落語家の初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんが亡くなりました。92歳でした。オフィシャルサイトによりますと、香葉子さんは今月24日夜、老衰のため亡くなったということです。92歳でした。香葉子さんは落語家の初代・林家三平さんの妻で、九代目・林家正蔵さんと二代目・林家三平さんの母親としても知られ、エッセイストや作詞家としても活動しました。東京大空襲で家族を亡くした経験から毎年、慰霊祭を行う