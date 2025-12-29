星野源が、アルバム『Gen』収録楽曲「Glitch」のMVを公開した。「Glitch」は、2020年ごろから制作がスタートした楽曲だという。当時のプリプロダクション段階で生録音されたベーシックトラックをはじめ、星野の友人であるLAのミュージシャン・Louis Coleが2010年にYouTubeで公開したドラム演奏の音源をサンプリングしたビート、そして2025年に録音されたボーカルやストリングスなど、異なる時期・環境で生まれた音たちが、星野の手