Re:nameが、12月17日に配信リリースした「MUCHU」のMVを公開した。MVは、吉田ハレラマが監督を務め、楽曲の持つキャッチーでポップな世界観を映像化したような作品になったという。また、「M! U! C! H! U!」の振り付けにも注目してほしい。https://youtu.be/B3LXELDR-JsRe:nameは、結成記念日となる2026年3月25日にニューアルバム『1626』をリリースする。2016年に当時16歳の現メンバー3人で結成して、同メンバーで2026年で26歳に