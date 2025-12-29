TBS系バラエティー『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア笑わせたら100万円』が、29日に放送された（後5：55）。内村光良が、チャレンジャーとして17年ぶりの参戦を果たした。【予告動画】年末に再び『イロモネア』復活！内村光良も挑戦歓声とともに迎えられた内村は「スタッフさんに聞いたら、5回目みたいですね」と回顧。「前回のイロモネアで、劇団ひとりを見て、かっこいいなと思った。1人で何度も立っているじゃな