とちぎテレビ 2025年12月29日午後9時08分ごろ、埼玉県南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは茨城県、栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは90km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．５と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 提供：ウェザーニューズ