定年退職後の老後をどのように過ごすかは人それぞれですが、時間を持て余し「孤独」「寂しい」と感じながら過ごす人もいるようです。そんな老後不安を抱えている方の疑問に、専門家が回答します。今回は、老後の時間を持て余している人が、自分に合うコミュニティーの探し方についてです。Q：60代後半の女性（独身）。友人・知人が少なく「孤独」「寂しい」と感じながら過ごしています。人とつながるにはどうしたらいいですか？「6