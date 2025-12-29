たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックの「吸いごたえ」を重視するユーザーも多いのではないでしょうか。今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「吸いごたえが強いと思うカプセルタイプの加熱式たばこスティック」の