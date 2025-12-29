¡Ø1LDK¤È¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡ÊÏÂ´Ö¤½¤Ð¤¨/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø1LDK¤È¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¼«¿È¤¬Æ¯¤¯°û¿©Å¹¤ËÈà½÷¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤è¤¯ÍèÅ¹¤¹¤ë¾ïÏ¢µÒ¤ÎÃËÀ­¡¦¹¬¿Í¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ÖÊÒ»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ê¡£»Ê¤Ï¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö³ð¤ï¤Ê¤¤Îø¡×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¹¬¿Í¤ËÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ë»þ¡¢»Ê¤ËÂç¤­¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Îø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤Æ½»¤à¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¹¬¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¤É¤³¤â¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ê¤¤