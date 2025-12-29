【新華社北京12月29日】中国人民解放軍東部戦区は29日、戦闘機や早期警戒機、電子戦機、無人機などの兵力を組織し、台湾島南西側の空域で区域パトロール、空中対抗、情報支援などの科目の演習を実施し、多機種合同作戦と制空権奪取の能力を検証した。