29日午後9時8分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は埼玉県南部で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の茨城古河市、栃木県の宇都宮市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨城県茨城古河市□栃木県宇都宮市気象庁の発表に