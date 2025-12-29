◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ男子決勝福岡大大濠97―71東山（29日、東京体育館）一丸で重圧をはね返して再び頂点に立った。男子の福岡大大濠が東山を圧倒して同校初の連覇を達成。通算5度目の優勝を飾った。昨年の栄光にも貢献した榎木（3年）は「苦しかったこの1年の思いがこみ上げてきた」と大粒の涙を流した。伝統校の名誉と責任が込められた番号を背負う2人が、決勝での快勝劇の原動力だ。司令