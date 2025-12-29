ダンスボーカルグループ・Ｍ！ＬＫの佐野勇斗が２９日夜、自身のＸを更新。ファンからその１年の佐野の印象的な言動を募集した『佐野アワード』の大賞が「紅白」に決まったと発表した。毎年恒例で、佐野が直筆の毛筆文字で発表しており、今回も力強く美しい衝撃の達筆を披露した。Ｍ！ＬＫはＮＨＫの紅白歌合戦に初出場することが決まっており、２９日、リハーサルにのぞんだ。リハを終えた佐野はＸで「佐野アワード大賞は