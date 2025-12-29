クリスマス明け相場も薄商い、揉み合い商状続く、ドル円は１５６円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、揉み合い商状が続いている。欧州やロンドン勢はクリスマス明けとなっているが、まだ参加者は少ないようだ。レンジ志向の取引に終始している。ドル円は東京朝方の日銀主な意見がタカ派寄りの内容だったことで円高方向に振れている。ロンドン序盤には156.05付近と小幅に安値を広げたが、大台は維持されている。ク