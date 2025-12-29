30日 0:00 米中古住宅販売成約指数（11月） 予想0.8%前回1.9%（前月比) 予想0.4%前回-0.4%（前年比) 0:30 米週間石油在庫統計 トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相、会談 ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更されることがあります。