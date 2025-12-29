（台北中央社）国防部（国防省）は29日、中国人民解放軍が台湾周辺で「正義使命2025」と題した軍事演習を始めたことを受けて記者会見を開き、同日午後3時までに中国の軍用機延べ89機と軍艦14隻、海警船14隻が台湾海峡周辺・離島周辺で活動しているのを確認したと発表した。軍事演習は、中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区が同日朝に実施を発表。30日には台湾を取り囲む海域と空域で重要な軍事演習を実施し、実弾射撃演習も行うと