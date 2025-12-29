（台北中央社）29日の台湾株式市場は、主要株式指数の加権指数の終値が前営業日比254.87ポイント高（0.89％）の2万8810.89と、史上最高値を更新した。台湾積体電路製造（TSMC）が上場来の高値をつけ、相場をけん引した。取引時間中は一時、2万8841.64ポイントまで上昇し、取引中の史上最高値となった。売買代金は4390億9800万元（約2兆1869万円）だった。TSMCはこの日、1.32％高の1530台湾元（約7623円）で取引を終えた。（曽仁凱