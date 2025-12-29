お姉ちゃんいじめられてるんだって▶▶この作品を最初から読むたったひとりで4年もの間クラスメイトからの無視に耐え、隠し続けた娘。もしも自分の子どもがいじめを受けていたことを知ったら、あなたはどうしますか？「お姉ちゃん、学校でいじめられてるんだって」ある日、小学1年生の息子・フユタから衝撃の報告を受けた母・ナツミ。5年生の娘・ハルコはこれまで一度もそんなそぶりを見せておらず、いつも通り笑顔を見