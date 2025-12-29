［高校選手権・１回戦］浜松開誠館（静岡）２−０ 九州文化学園（長崎）／12月29日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu12月29日に第104回全国高校サッカー選手権の１回戦が各地で開催。初出場の九州文化学園（長崎）が、３年ぶり３度目の出場となる浜松開誠館（静岡）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。０−２で敗れ、選手権初勝利とはならなかった。試合後の囲み取材で、九州文化学園の有光亮太監督は「悔しい