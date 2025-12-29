【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源の最新アルバム『Gen』より「Glitch」のMVが公開された。 ■MVは、ある種の詩的な文明批評とも言える楽曲の世界観を体現 「Glitch」は、2025年5月にリリースされた5thアルバム『Gen』のオープニングトラック「創造」（スーパーマリオブラザーズ35周年テーマソング。今年の『紅白歌合戦』で披露予定）と同時期である、2020年ごろから制作がス