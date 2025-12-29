本日12月29日（月）午後5時30分〜10時54分（全国ネット：午後6時30分〜10時54分） 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。小室哲哉・氷川きよしが出演を控えコメントを寄せてくれた。小室と氷川は、地上波で初めて氷川きよし with t.komuroとして「Party of Monsters」を披露。さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を、小室のピアノ生演奏で氷川が